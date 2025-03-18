Работал на оборонном заводе и сливал данные о ВСУ: СБУ задержала шпиона РФ

Агент ФСБ шпионил на оборонном заводе в Кировоградской области. Он собирал разведданные для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Агент ФСБ, который шпионил на оборонном заводе Кировоградщины, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Соответствующее решение принял суд на основании доказательств, собранных Службой безопасности Украины (СБУ).

Как установила контрразведка СБУ, предатель был интегрирован в оборонную компанию в Кировоградской области для сбора разведданных.

Его основной задачей было получение информации о количестве и видах боевой техники ВСУ, проходившей ремонт и модернизацию на предприятии. Для этого агент устроился на должность завхоза завода.

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленника задержали "на горячем" после того, как он сделал фотографии секретных документов компании. Как выяснилось, мужчина был местным жителем и попал в поле зрения ФСБ до начала полномасштабной войны, выражая приверженность агрессии России.

После 24 февраля 2022 года на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который определил задачу по работе на врага.

Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Расследование было проведено сотрудниками СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.