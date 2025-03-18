ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Работал на оборонном заводе и сливал данные о ВСУ: СБУ задержала шпиона РФ

Вторник 18 марта 2025 16:36
UA EN RU
Работал на оборонном заводе и сливал данные о ВСУ: СБУ задержала шпиона РФ Фото: СБУ задержала шпиона РФ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Агент ФСБ шпионил на оборонном заводе в Кировоградской области. Он собирал разведданные для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Агент ФСБ, который шпионил на оборонном заводе Кировоградщины, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Соответствующее решение принял суд на основании доказательств, собранных Службой безопасности Украины (СБУ).

Как установила контрразведка СБУ, предатель был интегрирован в оборонную компанию в Кировоградской области для сбора разведданных.

Его основной задачей было получение информации о количестве и видах боевой техники ВСУ, проходившей ремонт и модернизацию на предприятии. Для этого агент устроился на должность завхоза завода.

Работал на оборонном заводе и сливал данные о ВСУ: СБУ задержала шпиона РФ

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленника задержали "на горячем" после того, как он сделал фотографии секретных документов компании. Как выяснилось, мужчина был местным жителем и попал в поле зрения ФСБ до начала полномасштабной войны, выражая приверженность агрессии России.

После 24 февраля 2022 года на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который определил задачу по работе на врага.

Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Расследование было проведено сотрудниками СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в Киевской области Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали российского агента, который передавал ФСБ РФ данные о бывших заключенных, воюющих на стороне Украины.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали еще одного агента ФСБ, который осуществлял шпионаж за украинскими кораблями, которые патрулируют Черноморскую акваторию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Странные инсайды. Что пишут СМИ перед звонком Трампа Путину и кто придумал "раздел земель"
Странные инсайды. Что пишут СМИ перед звонком Трампа Путину и кто придумал "раздел земель"
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия