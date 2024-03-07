Працював на Китай. Інженер Google викрадав технології ШІ, - Мін’юст США

За даними видання, 38-річний інженер компанії Google Лінвей Дінґ отримав звинувачення від Міністерства юстиції США через крадіжку технологій штучного інтелекту. Ідеться про більш ніж 500 файлів з інформацією про застосування ШІ центром обробки даних штучного інтелекту Google.

За інформацією прокурорів, близько червня 2022 року фахівець, що працював на Google від 2019 року, розпочав співпрацю з китайською компанією, яка за домовленістю могла йому запропонувати зарплатню понад 14 тисяч доларів на місяць.

Відповідно до робочих зобов’язань чоловік мав доступ до конфіденційної інформації про моделі штучного інтелекту та їхню апаратну структуру, тобто як нейромережа працює чи як його застосовують.

Пізніше Дінґ запустив власний стартап без відома Google. Ба більше інєженер навіть просив колег підміняти його, аби компанія не дізналася про його приховану діяльність.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом.

Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.

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