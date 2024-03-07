Работал в Китае. Инженер Google похищал технологии ИИ, - Минюст США

По данным издания, 38-летний инженер компании Google Линвей Динг получил обвинения от Министерства юстиции США из-за кражи технологий искусственного интеллекта. Речь идет о более чем 500 файлах с информацией о применении ИИ центром обработки данных искусственного интеллекта Google.

По информации прокуроров, около июня 2022 года специалист, работавший на Google с 2019 года, начал сотрудничество с китайской компанией, которая по договоренности могла ему предложить зарплату более 14 тысяч долларов в месяц.

Согласно рабочим обязательствам мужчина имел доступ к конфиденциальной информации о моделях искусственного интеллекта и их аппаратной структуре, то есть как нейросеть работает или как его применяют.

Позже Динг запустил собственный стартап без ведома Google. Более того, инженер даже просил коллег подменять его, чтобы компания не узнала о его скрытой деятельности.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест во всем мире могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.