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Працював 80 років. У Фінляндії назавжди закрили музей Леніна

Фото: у Фінляндії назавжди закрили музей Леніна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Фінляндії назавжди закрили музей колишнього голови Ради народних комісарів РРФСР Володимира Леніна. Новина про закриття музею викликала надзвичайний інтерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Про закриття музею широко повідомлялося в Європі, аж до Італії та Угорщини. Навіть британська газета The Times опублікувала статтю про це.

Розташований у Тампере Музей Леніна закрився назавжди сьогодні, 3 листопада.

У лютому в будівлі відкриється Музей східних відносин Nootti, який розповідатиме про політичну історію, про відносини фінів і росіян, Радянський Союз, а також сучасність.

Музей Леніна 1946 року заснувало Товариство "Фінляндія-СРСР". Місце розташування було обрано тому, що майбутні радянські лідери Володимир Ілліч Ленін і Йосип Сталін вперше зустрілися в цій будівлі в Тампере 1905 року.

Однак музей більше не хоче носити ім'я Леніна, оскільки це призводить до непорозумінь.

"Сама назва викликає у людей безліч асоціацій", - пояснює директор музею Калле Калліо.

Нагадаємо, що сьогодні Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.

Це почалось після того, як паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.

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