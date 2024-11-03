Працював 80 років. У Фінляндії назавжди закрили музей Леніна

У Фінляндії назавжди закрили музей колишнього голови Ради народних комісарів РРФСР Володимира Леніна. Новина про закриття музею викликала надзвичайний інтерес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Про закриття музею широко повідомлялося в Європі, аж до Італії та Угорщини. Навіть британська газета The Times опублікувала статтю про це.
Розташований у Тампере Музей Леніна закрився назавжди сьогодні, 3 листопада.
У лютому в будівлі відкриється Музей східних відносин Nootti, який розповідатиме про політичну історію, про відносини фінів і росіян, Радянський Союз, а також сучасність.
Музей Леніна 1946 року заснувало Товариство "Фінляндія-СРСР". Місце розташування було обрано тому, що майбутні радянські лідери Володимир Ілліч Ленін і Йосип Сталін вперше зустрілися в цій будівлі в Тампере 1905 року.
Однак музей більше не хоче носити ім'я Леніна, оскільки це призводить до непорозумінь.
"Сама назва викликає у людей безліч асоціацій", - пояснює директор музею Калле Калліо.
Нагадаємо, що сьогодні Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.
Це почалось після того, як паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.
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