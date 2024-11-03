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Работал 80 лет. В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина

Фото: в Финляндии навсегда закрыли музей Ленина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Финляндии навсегда закрыли музей бывшего председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина. Новость о закрытии музея вызвала необычайный интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

О закрытии музея широко сообщалось в Европе, вплоть до Италии и Венгрии. Даже британская газета The Times опубликовала статью об этом.

Находящийся в Тампере Музей Ленина закрылся навсегда сегодня, 3 ноября.

В феврале в здании откроется Музей восточных отношений Nootti, рассказывающий о политической истории, об отношениях финнов и россиян, Советском Союзе, а также современности.

Музей Ленина в 1946 году основало Общество "Финляндия-СССР". Место расположения было выбрано потому, что будущие советские лидеры Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в этом здании в Тампере в 1905 году.

Однако музей больше не хочет носить имя Ленина, поскольку это приводит к недоразумениям.

"Самое название вызывает у людей множество ассоциаций", - объясняет директор музея Калле Каллио.

Напомним, что сегодня Финляндия направила России ноту, в которой напомнила об обязанности России обеспечивать безопасность представительства и его сотрудников.

Это началось после того, как забор посольства Финляндии в Москве запачкали краской и забросали яйцами. Финляндия направила ноту России в связи с актом вандализма.

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