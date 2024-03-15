Працюватиме у 5 медзакладах. В Україні запустять проект "Представник пацієнта"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко презентував пілотний проект "Представник пацієнта" для підвищення обізнаності людей у сфері охорони здоров’я. Він запускається в рамках медицинської реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
За словами чиновника, така ініціатива створить у лікарнях сприятливе середовище, орієнтоване на потреби пацієнта.
"Також таке рішення здатне покращити доступ українців до якісної безоплатної медичної допомоги та знання про свої можливості й права", - зазначив він.
В МОЗ пояснюють, що представниками пацієнта є спеціалісти, які успішно пройшли тренінгове навчання і залучені для роз'яснення пацієнтам у медзакладах загальних питань.
Зокрема, йдеться про:
Як очікується, наявність представників пацієнта допоможе скоротити час розв’язання можливих проблемних питань між пацієнтом та медичним персоналом.
Дана ініціатива працюватиме у п'яти медзакладах:
Також зазначається, що безпосередня робота представника пацієнта у закладі у пілотному режимі триватиме 2 місяці: у березні та квітні.
"Пілотування проекту призначене для апробації механізму перед його подальшим масштабуванням", - йдеться у релізі.
Довідка:
Проект втілюється Національною службою здоровʼя разом з Рухом ЧЕСНО та за підтримки Міністерства охорони здоровʼя, Світового банку та Посольства Швейцарії в Україні.
У кожному з відібраних закладів представники працюватимуть у команді з двох людей. Для ефективної роботи їхнє місце має знаходитись у приміщенні закладу та бути помітним для відвідувачів і пацієнтів.
Протягом усього часу роботи в закладі представники пацієнта будуть взаємодіяти з пацієнтами: поширювати інформ-матеріали щодо послуг, гарантованих ПМГ, збирати зворотний зв’язок від пацієнтів про рівень задоволеності медичними послугами, фіксувати спостереження щодо комфорту пацієнтів, їхньої взаємодії з медичним персоналом та між собою тощо.
Раніше повідомлялося, що з березня українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти з безкоштовною доставкою. Нещодавно глава МОЗ розповів, що пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях Донецької області та окремих прикордонних районах Сумської області.
Перед цим у МОЗ розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство також оприлюднило відповідний список.
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