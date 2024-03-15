Будет работать в 5 медучреждениях. В Украине запустят проект "Представитель пациента"

По словам чиновника, такая инициатива создаст в больницах благоприятную среду, ориентированную на нужды пациента.

"Также такое решение способно улучшить доступ украинцев к качественной безвозмездной медицинской помощи и знания о своих возможностях и правах", - отметил он.

Кто такие представители пациента

В Минздраве объясняют, что представителями пациента являются специалисты, успешно прошедшие тренинговое обучение и привлеченные для разъяснения пациентам в медучреждениях общих вопросов.

В частности, речь идет о:

предоставлении медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ),

содействии в реагировании на случаи нарушения прав пациентов,

фиксации отзывов и наблюдение за процессами оказания помощи в медучреждении для улучшения опыта пациента и самого медучреждения.

Как ожидается, наличие представителей пациента поможет сократить время решения возможных проблемных вопросов между пациентом и медицинским персоналом.

Запуск программы

Данная инициатива будет работать в пяти медучреждениях:

Национальный институт рака;

Киевская областная клиническая больница;

Киевский городской роддом №6;

Первое территориальное медицинское объединение Львова;

Львовский областной клинический перинатальный центр.

Также отмечается, что непосредственная работа представителя пациента в пилотном режиме будет длиться 2 месяца: в марте и апреле.

"Пилотирование проекта предназначено для апробации механизма перед его дальнейшим масштабированием", - говорится в релизе.

Справка:

Проект осуществляется Национальной службой здоровья вместе с Движением ЧЕСТНО и при поддержке Министерства здравоохранения, Всемирного банка и Посольства Швейцарии в Украине.

В каждом из отобранных заведений представители будут работать в команде из двух человек. Для эффективной работы их место должно находиться в помещении и быть заметным для посетителей и пациентов.

В течение всего времени работы в заведении представители пациента будут взаимодействовать с пациентами: распространять информ-материалы об услугах, гарантированных ПМГ, собирать обратную связь от пациентов об уровне удовлетворенности медицинскими услугами, фиксировать наблюдение комфорта пациентов, их взаимодействия с медицинским персоналом и между собой и т.д.