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Працювали у проекті Медведчука "Другая Украина": СБУ затримала агентів пропаганди Кремля

Фото: СБУ затримала соратників Медведчука (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці викрили у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, у Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України.

Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики.

Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з РФ.

Куратор-пропагандист Кремля

Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті.

Для цього зловмисники масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких - сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

За кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина".

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків за місцями проживання агентурної групи виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи - директор організації "Другая Украина" Денис Жарких.

"Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України", - повідомляють в СБУ.

 Фото: затримання агентурної групи Медведчука (t.me/SBUkr)

СБУ полює на зрадників

Нагадаємо, у Харкові нещодавно викрили двох зрадників, які працювали на російську розвідку і намагалися "злити" дані про позиції українських військ.

Також раніше у Київській області спіймали зрадницю. Вона допомагала російській армії під час боїв за Київ у 2022 році.

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Віктор МедведчукКиївСлужба безпеки України