Работали в проекте Медведчука "Другая Украина": СБУ задержала агентов пропаганды Кремля

Правоохранители разоблачили в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, в Киеве над "проектом" работала агентурная группа, занимавшаяся информационными диверсиями против Украины.
В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.
В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме Киевской области и изготавливали заказные анимационные ролики.
Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из РФ.
Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а директор его организации "Другая Украина" в Москве. После разбирательства он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.
Для этого злоумышленники массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.
За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные деньги им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".
В ходе обысков по местам жительства агентурной группы обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами взрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы – директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.
"В настоящее время продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины", - сообщают в СБУ.
Напомним, в Харькове недавно разоблачили двух предателей, работавших на российскую разведку и пытавшихся "слить" данные о позициях украинских войск.
Также ранее в Киевской области поймали предательницу. Она помогала русской армии во время боев за Киев в 2022 году.
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