ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Працювали у "міліції" під час окупації. У Харківській області затримали двох чоловіків

Новость на русском →
Харків, Вівторок 25 жовтня 2022 16:27
Працювали у "міліції" під час окупації. У Харківській області затримали двох чоловіків Фото: у Харківській області затримали чоловіків, які співпрацювали з окупантами (facebook.com/IllyaAyzin)
Автор: Константин Широкун

У Харківській області затримано двох чоловіків, які працювали в так званій "Народній міліції міста Ізюм" під час окупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий житель погодився на пропозицію російських військових і обійняв посаду в "міліції" під керівництвом військ РФ. Він став "поліцейським патрульно-постової служби" у так званій "Народній міліції Ізюма".

Інший підозрюваний також погодився співпрацювати з окупантами та став "водієм чергової частини". Він возив псевдополіцейських на необхідні адреси, а також ремонтував службові автомобілі.

Правоохоронці затримали їх 24 жовтня у Харківській області. При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Також нагадаємо, що на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
"Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп