Працювали у "міліції" під час окупації. У Харківській області затримали двох чоловіків

У Харківській області затримано двох чоловіків, які працювали в так званій "Народній міліції міста Ізюм" під час окупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Ізюма місцевий житель погодився на пропозицію російських військових і обійняв посаду в "міліції" під керівництвом військ РФ. Він став "поліцейським патрульно-постової служби" у так званій "Народній міліції Ізюма".

Інший підозрюваний також погодився співпрацювати з окупантами та став "водієм чергової частини". Він возив псевдополіцейських на необхідні адреси, а також ремонтував службові автомобілі.

Правоохоронці затримали їх 24 жовтня у Харківській області. При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.