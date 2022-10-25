Работали в "милиции" при оккупации. В Харьковской области задержали двух мужчин

В Харьковской области задержаны двое мужчин, работавших в так называемой "Народной милиции города Изюм" во время оккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Изюма местный житель согласился на предложение российских военных и вступил в должность в "милиции" под руководством войск РФ. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "Народной милиции Изюма".

Другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал "водителем дежурной части". Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.

Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.