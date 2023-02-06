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"Працювали" у 3 областях. В Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним обігом

Фото: в Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним обігом
Автор: Наталія Гурковська

В Україні виявили банду, що займалась розповсюдженням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, до того ж зловмисники шукали вихід на ринок у прифронтових територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Оборот ділків складав мільйони гривень. Наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі.

"Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення", - розповіли в ДБР.

При чому сплатити за "товар" можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами.

"Для цього використовували спеціальні платіжні системи", - додали в бюро.

У ході спецоперації ДБР провело:

  • 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей;
  • вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.
  • затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Усім затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди. Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів - машин, будинків тощо.

Як повідомлялось, Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.

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ДБР