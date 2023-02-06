"Работали" в 3 областях. В Украине задержали банду наркоторговцев с миллионным оборотом

В Украине обнаружили банду, занимавшуюся распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях, к тому же злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Оборот дельцов составлял миллионы гривен. Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего "бизнеса" даже собственную "торговую марку", которую изображали на рекламе.
"Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт, а также вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка", - рассказали в ГБР.
При чем оплатить "товар" можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами.
"Для этого использовали специальные платежные системы", – добавили в бюро.
В ходе спецоперации ГБР провело:
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права на залог. Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды. Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов - машин, домов и т.д.
Как сообщалось, Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.
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