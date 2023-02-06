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"Работали" в 3 областях. В Украине задержали банду наркоторговцев с миллионным оборотом

Фото: в Украине задержали банду наркоторговцев с миллионным оборотом
Автор: Наталия Гурковская

В Украине обнаружили банду, занимавшуюся распространением наркотиков. Сбыт наркотиков был поставлен на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях, к тому же злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Оборот дельцов составлял миллионы гривен. Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего "бизнеса" даже собственную "торговую марку", которую изображали на рекламе.

"Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт, а также вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка", - рассказали в ГБР.

При чем оплатить "товар" можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами.

"Для этого использовали специальные платежные системы", – добавили в бюро.

В ходе спецоперации ГБР провело:

  • 15 санкционированных обысков на территории трех областей;
  • изъято почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке достигает не менее 10 млн. гривен.
  • задержаны 5 человек, которым сообщено о подозрении в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307) УК Украины).

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права на залог. Кроме того, планируется уведомление о подозрении и другим участникам банды. Досудебное расследование продолжается, планируется арест имущества фигурантов - машин, домов и т.д.

Как сообщалось, Нацполиция в Украине задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.

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ГБР