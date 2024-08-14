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Працювала у російській тюрмі під час окупації. Затримано експосадовицю Херсонського суду

Фото: СБУ затримала колаборантку, яка працювала у Херсонському суді (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано колаборантку, яка підтримала росіян під час окупації Херсону. Раніше вона працювала секретаркою одного з відділів міського суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Під час окупації Херсону російські окупанти призначили зрадницю "інспекторкою" захопленого управління виконання покарань в області та присвоїли "лейтенанта внутрішньої служби Росії".

"За даними слідства, фігурантка вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні", - пише СБУ. 

Після звільнення міста зрадниця спочатку "залягла на дно" й тривалий час не покидала оселю. Після цього влаштувалась до місцевого суду. Під час  заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови - навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором.

Після викриття її затримали на робочому місці. 

Фото: СБУ затримала колаборантку, яка працювала у Херсонському суді (t.me/SBUkr)

Що загрожує 

Колаборантці оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. 

"Фігурантку вже відсторонено від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми", - додає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові нещодавно затримали зрадника, який співпрацював з РФ на початку повномасштабної війни та допомагав загарбникам "зомбувати" жителів Куп’янська.

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Служба безпеки України