Працювала у російській тюрмі під час окупації. Затримано експосадовицю Херсонського суду

Що сталось

Під час окупації Херсону російські окупанти призначили зрадницю "інспекторкою" захопленого управління виконання покарань в області та присвоїли "лейтенанта внутрішньої служби Росії".

"За даними слідства, фігурантка вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні", - пише СБУ.

Після звільнення міста зрадниця спочатку "залягла на дно" й тривалий час не покидала оселю. Після цього влаштувалась до місцевого суду. Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови - навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором.

Після викриття її затримали на робочому місці.

Фото: СБУ затримала колаборантку, яка працювала у Херсонському суді (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Колаборантці оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

"Фігурантку вже відсторонено від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми", - додає СБУ.