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Работала в российской тюрьме во время оккупации. Задержана экс-чиновница Херсонского суда

Фото: СБУ задержала коллаборантку, которая работала в Херсонском суде (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержана коллаборантка, которая поддержала россиян во время оккупации Херсона. Ранее она работала секретаршей одного из отделов городского суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Во время оккупации Херсона российские оккупанты назначили предательницу "инспектором" захваченного управления исполнения наказаний в области и присвоили "лейтенанта внутренней службы России".

"По данным следствия, фигурантка вела учет заключенных и их распределение по камерам в российской тюрьме, которую рашисты обустроили на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне", - пишет СБУ. 

После освобождения города предательница сначала "залегла на дно" и долгое время не покидала дом. После этого устроилась в местный суд. При заполнении анкетных данных и зачислении в госучреждение - намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором.

После разоблачения ее задержали на рабочем месте. 

Фото: СБУ задержала коллаборантку, которая работала в Херсонском суде (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Коллаборантке объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. 

"Фигурантка уже отстранена от должности. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно задержали предателя, который сотрудничал с РФ в начале полномасштабной войны и помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска.

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Служба безопасности Украины