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Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую

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Харьковская область, Суббота 05 ноября 2022 13:09
Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую Фото: в Харьковской области за сотрудничество с оккупантами задержали экс-полицейскую (hk.npu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области правоохранители задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Однако после оккупации региона отказалась покидать его и была уволена.

"Женщина добровольно передала выданное ей табельное огнестрельное оружие военным РФ и работала на должности "и.о. Страшного участкового инспектора". После деоккупации бывшая полицейская пряталась в подвальных помещениях в поселке Двуречная", - рассказали в полиции.

Предательнице теперь грозит тюремный срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

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