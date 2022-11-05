Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую

В Харьковской области правоохранители задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Однако после оккупации региона отказалась покидать его и была уволена.

"Женщина добровольно передала выданное ей табельное огнестрельное оружие военным РФ и работала на должности "и.о. Страшного участкового инспектора". После деоккупации бывшая полицейская пряталась в подвальных помещениях в поселке Двуречная", - рассказали в полиции.

Предательнице теперь грозит тюремный срок от двенадцати до пятнадцати лет.