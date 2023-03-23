ООН проводить першу за 50 років конференцію з водної безпеки

ООН відкрила свою першу за півстоліття конференцію з водної безпеки із закликом до світових урядів краще використовувати один із найважливіших ресурсів людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Урядам потрібні плани, які б могли забезпечити справедливий доступ до води всім людям, які цього потребують і водночас зберігали цей дорогоцінний ресурс. За даними ООН, чверть населення світу покладається на небезпечну питну воду, а половина не має базових санітарних умов для життя", - заявив генсек ООН Антоніу Гуттереш.

Сполучені Штати Америки відреагували на заклик генсека ООН виділенням 49 мільярдів доларів на інвестиції у водопостачання по всьому світі.

"Ці гроші допоможуть створити робочі місця, запобігти конфліктам, захистити здоров’я населення, зменшити ризики голоду та дати нам змогу реагувати на зміну клімату та природні катаклізми", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.