UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН проводить першу за 50 років конференцію з водної безпеки

Фото: конференція водної безпеки ООН прагне забезпечити справедливий доступ до води (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

ООН відкрила свою першу за півстоліття конференцію з водної безпеки із закликом до світових урядів краще використовувати один із найважливіших ресурсів людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Урядам потрібні плани, які б могли забезпечити справедливий доступ до води всім людям, які цього потребують і водночас зберігали цей дорогоцінний ресурс. За даними ООН, чверть населення світу покладається на небезпечну питну воду, а половина не має базових санітарних умов для життя", - заявив генсек ООН Антоніу Гуттереш.

Сполучені Штати Америки відреагували на заклик генсека ООН виділенням 49 мільярдів доларів на інвестиції у водопостачання по всьому світі.

"Ці гроші допоможуть створити робочі місця, запобігти конфліктам, захистити здоров’я населення, зменшити ризики голоду та дати нам змогу реагувати на зміну клімату та природні катаклізми", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Раніше ми повідомляли, заступниця генсека ООН Інгер Андерсен заявила, що російська війна в Україні сильно впливає на екологію сусідніх держав.

Нагадаємо, Росія готується у квітні перейняти головування в радбезі ООН, Путін хоче використати це як базу для проекції влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН