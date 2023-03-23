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ООН проводит первую за 50 лет конференцию по водной безопасности

Фото: конференция водной безопасности ООН стремится обеспечить справедливый доступ к воде (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

ООН открыла свою первую за полвека конференцию по водной безопасности с призывом к мировым правительствам лучше использовать один из важнейших ресурсов человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительствам нужны планы, которые могли бы обеспечить справедливый доступ к воде всем людям, которые в этом нуждаются и одновременно сохраняли этот драгоценный ресурс. По данным ООН, четверть населения мира полагается на опасную питьевую воду, а у половины нет базовых санитарных условий для жизни", - заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Соединенные Штаты Америки отреагировали на призыв генсека ООН по выделению 49 миллиардов долларов на инвестиции в водоснабжение по всему миру.

"Эти деньги помогут создать рабочие места, предотвратить конфликты, защитить здоровье населения, уменьшить риски голода и дать нам возможность реагировать на изменение климата и природные катаклизмы", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ранее мы сообщали, заместитель генсека ООН Ингер Андерсен заявила, что российская война в Украине сильно влияет на экологию соседних государств.

Напомним, Россия готовится в апреле перенять председательство в Совбезе ООН , Путин хочет использовать это как базу для проекции власти.

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