Працюємо над повітряним щитом. Зеленський анонсував переговори про ППО на саміті НАТО

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, заплановано переговори щодо надання Україні систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різних рівнів. Країни Європи, Америка, Канада, Японія. Пріоритети є абсолютно очевидними - це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад", - розповів глава держави.

За його словами, зараз Україна працює над створенням повноцінного повітряного щита на усій території.

Також планується обговорити зброю для фронту, інші аспекти захисту життя та спільної безпеки, додав Зеленський.

"Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути гарні збройні новини з Вільнюса", - зазначив президент.

Саміт НАТО

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Планується, що на ньому союзники Альянсу оголосять важливе рішення щодо вступу України. Зокрема, вони можуть скасувати виконання плану дій щодо членства для нашої країни.

Також Україну можуть офіційно запросити стати частиною Північноатлантичного альянсу.Таку ідею вже підтримав президент Польщі Анджей Дуда.

Як пишуть західні ЗМІ, на зустрічі має бути присутнім і президент Володимир Зеленський. Однак офіційно його участь поки що не підтверджували.