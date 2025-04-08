Работает без выходных. "Новая почта" открыла отделение в популярной среди украинцев стране
"Новая почта" (которая в Европе работает под брендом Nova Post) расширила свою сеть за границей. Речь идет об открытии еще одного отделения в итальянском Милане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Telegram
Адрес нового отделения "Новой почты" в Милане
Согласно информации компании, второе отделение "Новой почты" в Милане открыли по адресу: via Rodolfo Farneti, 3.
Месторасположение нового отделения НП в Милане (скриншот: google.com/maps)
Сообщается, что:
- новое отделение "Новой почты" работает без выходных;
- там можно быстро получить и отправить документы и посылки до 30 кг.
Уточняется, что в целом срок доставки из Украины в Италию - от пяти дней.
Отмечается, что в Италии "Новая почта" обеспечивает доставку в 2400 почтоматов и 2500 пунктов выдачи по всей стране (благодаря сотрудничеству с партнерами GLS и BRT).
В завершение украинцам рассказали, что в течение этого года планируется увеличение количества точек сервиса:
- в Венеции;
- в Бари;
- в Варезе;
- в Неаполе;
- в Риме.
Публикация пресс-службы "Новой почты" (скриншот: t.me/novapostcorp)
Тарифы "Новой почты" в Европе и сеть отделений
С тарифами для отправки из Украины в Италию (или в обратном направлении), а также в другие страны Европы, можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Стоимость услуг зависит, в частности, от типа отправлений (веса посылки).
Тарифы НП для отправки из Украины в Италию (скриншот: novapost.com)
Сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.
Сеть НП в Европе (скриншот: novaposhta.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открыла отделение в Мадриде.
Читайте также, какие вещи и товары нельзя отправлять за границу через "Новую почту".
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