Працює цілодобово. Залужний показав удари українського "Града" по окупантах

Українські військові продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Для цього вони, зокрема, використовують реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Генерал показав відео, на якому можна побачити роботу розрахунку РСЗВ "Град" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Артилеристи невтомно працюють на перемогу: заради рідних та близьких, заради мирного майбутнього наших дітей", - наголосив Залужний.

Втрати росіян

Нагадаємо, згідно з останніми даними, українські військові за вчорашню добу, 12 липня, ліквідували 510 окупантів. Усього вбито 236 040 ворожих солдатів.

При цьому з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 4 тисячі танків і понад 7 тисяч бойових броньованих машин.

Втрати росіян продовжують зростати на тлі контрнаступу ЗСУ. Наші захисники вже досягли певних успіхів на деяких напрямках. Зокрема, вони взяли під свій вогневий контроль Бахмут.