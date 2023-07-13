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Працює цілодобово. Залужний показав удари українського "Града" по окупантах

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Четвер 13 липня 2023 17:28
Працює цілодобово. Залужний показав удари українського "Града" по окупантах Фото: Залужний показав удари українського "Града" по окупантам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Для цього вони, зокрема, використовують реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Генерал показав відео, на якому можна побачити роботу розрахунку РСЗВ "Град" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"Артилеристи невтомно працюють на перемогу: заради рідних та близьких, заради мирного майбутнього наших дітей", - наголосив Залужний.

Втрати росіян

Нагадаємо, згідно з останніми даними, українські військові за вчорашню добу, 12 липня, ліквідували 510 окупантів. Усього вбито 236 040 ворожих солдатів.

При цьому з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 4 тисячі танків і понад 7 тисяч бойових броньованих машин.

Втрати росіян продовжують зростати на тлі контрнаступу ЗСУ. Наші захисники вже досягли певних успіхів на деяких напрямках. Зокрема, вони взяли під свій вогневий контроль Бахмут.

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Збройні сили України Валерій Залужний Війна Росії проти України
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