ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работает круглосуточно. Залужный показал удары украинского "Града" по оккупантам

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 17:28
Работает круглосуточно. Залужный показал удары украинского "Града" по оккупантам Фото: Залужный показал удары украинского "Града" по оккупантам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают наносить постоянные удары по оккупантам. Для этого они, в частности, используют реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Генерал показал видео, на котором можно увидеть работу расчета РСЗО “Град” 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Артиллеристы без устали работают на победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", - подчеркнул Залужный.

Потери россиян

Напомним, согласно последним данным, украинские военные за вчерашние сутки, 12 июля, ликвидировали 510 оккупантов. Всего убиты 236 040 вражеских солдат.

При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 4 тысяч танков и более 7 тысяч боевых бронированных машин.

Потери россиян продолжают расти на фоне контрнаступления ВСУ. Наши защитники уже добились определенных успехов на некоторых направлениях. В частности, они взяли под свой огневой контроль Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Война России против Украины
NEWS
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе