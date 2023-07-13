Работает круглосуточно. Залужный показал удары украинского "Града" по оккупантам

Украинские военные продолжают наносить постоянные удары по оккупантам. Для этого они, в частности, используют реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Генерал показал видео, на котором можно увидеть работу расчета РСЗО “Град” 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Артиллеристы без устали работают на победу: ради родных и близких, ради мирного будущего наших детей", - подчеркнул Залужный.

Потери россиян

Напомним, согласно последним данным, украинские военные за вчерашние сутки, 12 июля, ликвидировали 510 оккупантов. Всего убиты 236 040 вражеских солдат.

При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 4 тысяч танков и более 7 тысяч боевых бронированных машин.

Потери россиян продолжают расти на фоне контрнаступления ВСУ. Наши защитники уже добились определенных успехов на некоторых направлениях. В частности, они взяли под свой огневой контроль Бахмут.