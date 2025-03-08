Працює ГУР. У Росії вивели з ладу два тепловози, які перевозили озброєння, - джерела

На території Росії вивели з ладу два тепловози. За їх допомогою росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела РБК-Україна в українській розвідці, у ніч з 5 на 6 березня у Воронежі внаслідок спеціальних заходів Головного управління розвідки Міноборони виведено з ладу тепловоз. Він здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств Росії, що надалі надходили на окуповану територію України.
Також раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР.
"Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці", - зазначають джерела.
Варто зазначити, що рух опору в Росії та на окупованих територіях України здійснив вже велику кількість операцій, знищуючи важливі об'єкти ворога, зокрема транспортну і логістичну інфраструктуру.
Так, наприкінці грудня 2024 року у Московській області стався вибух на залізничній станції. Це призвело до пошкодження вагонів вантажного потяга.
Також партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на залізниці в Москві, вона з'єднує столицю РФ з Курською областю. Як повідомляло ГУР, у січні 2025 року рух опору знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.