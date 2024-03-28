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Працює дистанційно, оснащений камерою. Федоров розповів про новий комплекс розмінування

Фото: новий комплекс розмінування представили в Мінцифрі (t.me/zedigital)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні протестували новий мінний трал під назвою Ratel Deminer. Він допоможе з гуманітарним розмінуванням, а також стане в пригоді ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами Федорова, мінний трал знаходить і нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових. Це розробка від Brave1.

Комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.  

Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах. Комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області. 

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

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