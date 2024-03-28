Работает дистанционно, оснащен камерой. Федоров рассказал о новом комплексе разминирования

По словам Федорова, минный трал находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизни военных. Это разработка от Brave1.

Комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает лучше им управлять. Ratel Deminer уничтожает мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

Разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях. Комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.

Ratel Deminer получил статус BRV1, это означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. Сейчас комплекс дорабатывают и увеличивают мощности.

Разминирование Украины