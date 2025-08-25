Працівники НАБУ закликали суд відкрити справу Магамедрасулова для розгляду

Високопосадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов затриманий за підозрою у співпраці з РФ. Справу розглядатимуть публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

25 серпня 2025 року о 12:30 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд скарги на тримання під вартою працівника Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова. Працівники НАБУ підписали колективне звернення до суду з проханням забезпечити публічний розгляд справи. За їхніми словами, це важливо для того, щоб суспільство могло ознайомитися з суттю обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра.