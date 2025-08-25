ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Працівники НАБУ закликали суд відкрити справу Магамедрасулова для розгляду

Понеділок 25 серпня 2025 12:19
UA EN RU
Працівники НАБУ закликали суд відкрити справу Магамедрасулова для розгляду Фото: Руслан Магамедрасулов (suspilne.media )
Автор: Владислава Ткаченко

Високопосадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов затриманий за підозрою у співпраці з РФ. Справу розглядатимуть публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

25 серпня 2025 року о 12:30 у Київському апеляційному суді відбудеться розгляд скарги на тримання під вартою працівника Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова.

Працівники НАБУ підписали колективне звернення до суду з проханням забезпечити публічний розгляд справи.

За їхніми словами, це важливо для того, щоб суспільство могло ознайомитися з суттю обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра.

Затримання Магомедрасулова

21 липня українські правоохоронці затримали топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Йому інкримінують ймовірну співпрацю з Росією.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за попередніми даними, Магамедрасулов міг вести бізнес з країною-агресором, а його батьки підтримували дії окупантів.

Публікації аудіофайлів свідчать, що мати детектива вітає військову агресію РФ та радіє окупації українського Вугледара.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили