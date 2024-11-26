Працевлаштування українців у Польщі: скільки вже працюють або шукають роботу

Відомо, що частка українців, які працюють або активно шукають роботу в Польщі, у 2024 році досягла 78%, що перевищує аналогічний показник серед громадян Польщі.

Зазначається, що робота є основним джерелом доходу та фактором, що утримує українців у Польщі.

Повідомляється, що приблизно половина мігрантів (і довоєнних, і воєнних) заявляє про те, що працевлаштування допомагає їм забезпечувати себе та сім’ї.

Для інших робота є можливістю знайти професійне задоволення.

Водночас рівень безробіття серед українських біженців становить 19%, що частково пов’язано з труднощами у пошуку роботи на неповний робочий день, необхідної для жінок із дітьми.

У дослідженні також йдеться про те, що понад 70% українців винаймають житло в Польщі. Своєю чергою це свідчить про поступову інтеграцію біженців.

Зазначається, що довоєнні мігранти з України частіше володіють власними квартирами, що демонструє їхню більшу стабільність у новій країні.

Також у дослідженні звертається увага на те, що діти українців активно включаються в польську систему освіти: понад 90% школярів навчаються в місцевих школах.

Проте основними викликами залишаються мовний бар’єр, труднощі соціалізації та зниження рівня життя порівняно з довоєнним періодом.

Попри інтеграцію, українці продовжують підтримувати свої родини, що залишилися в Україні: 40% надсилають фінансову допомогу, 49% - матеріальну.

За словами Мар'яни Семенюк, директорки рекрутації Міграційної платформи EWL, Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців перевищує показники інших європейських країн.

"Попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", - пояснила вона.

Однак майбутні плани багатьох мігрантів залишаються невизначеними. Повідомляється, що 50% довоєнних мігрантів та 20% біженців впевнені, що залишаться у Польщі назавжди.

У дослідженні йдеться про те, що відсоток українців, що відповіли "важко сказати" на питання стосовно планів на майбутнє зріс серед довоєнних мігрантів (39%). Серед біженців він також збільшився (56%).

Раніше ми розповідали про те, де працюють понад 400 000 українських чоловіків призовного віку у Польщі.