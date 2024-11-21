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В Польщі понад 400 тисяч українських чоловіків призовного віку: ким вони працюють

Польща, Четвер 21 листопада 2024 15:58
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В Польщі понад 400 тисяч українських чоловіків призовного віку: ким вони працюють Фото: Українці призовного віку працюють у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Наразі у Польщі працюють майже 780 тисяч українців. Зокрема, більшість з них віком від 30 до 44 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

На кінець вересня 2024 року кількість громадян України, що працюють у Польщі, становить 779,3 тисячі людей, з них 406,5 тисяч - чоловік.

Багато чоловіків призовного віку отримали тимчасовий захист у Польщі. Вони не можуть повернутися в Україну і тому працюють у Польщі. Частина з них працює в будівництві та аграрній галузі. А також у сферах, пов’язаних з обслуговуванням та транспортуванням.

Переважна кількість роботодавців наймають чоловіків, віком від 30 до 44 років. Українці працюють на підприємствах, де потрібна фізична сила та робочі руки. Така робота не вимагає високої кваліфікації.

Натомість громадяни України старшої вікової категорії частіше обирають розумову працю. Зокрема, в освітній галузі, медичній сфері та IT. Українці також працюють як волонтери та робітники в гуманітарних місіях.

Таким чином працевлаштування громадян України стало важливою частиною польського ринку праці. А також цей процес забезпечив тимчасову стабільність для українців, котрі перебувають далеко від дому.

Раніше ми писали про рекордну кількість українців, що працюють у Польщі. Українці можуть працювати в Польщі за дотримання декількох умов. Зокрема, за наявності чинної посвідки на проживання.

Читайте також про те, яку роботу у Польщі українцям найлегше знайти. У Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.

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