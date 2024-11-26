Трудоустройство украинцев в Польше: сколько уже работают или ищут работу

Известно, что доля украинцев, работающих или активно ищущих работу в Польше, в 2024 году достигла 78%, что превышает аналогичный показатель среди граждан Польши.

Отмечается, что работа является основным источником дохода и удерживающим украинцев в Польше фактором.

Сообщается, что примерно половина мигрантов (и довоенных и военных) заявляет о том, что трудоустройство помогает им обеспечивать себя и семьи.

Для других работа является возможностью найти профессиональное удовольствие.

В то же время, уровень безработицы среди украинских беженцев составляет 19%, что частично связано с трудностями в поиске работы на неполный рабочий день, необходимой для женщин с детьми.

В исследовании также говорится, что более 70% украинцев снимают жилье в Польше. В свою очередь это свидетельствует о постепенной интеграции беженцев.

Отмечается, что довоенные мигранты из Украины чаще владеют своими квартирами, что демонстрирует их большую стабильность в новой стране.

Также в исследовании обращается внимание, что дети украинцев активно включаются в польскую систему образования: более 90% школьников учатся в местных школах.

Однако основными вызовами и остаются языковой барьер, трудности социализации и снижение уровня жизни по сравнению с довоенным периодом.

Несмотря на интеграцию, украинцы продолжают поддерживать оставшиеся в Украине свои семьи: 40% присылают финансовую помощь, 49% - материальную.

По словам Марианны Семенюк, директора рекрутации Миграционной платформы EWL, Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев превышает показатели других европейских стран.

"Несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, ранее заполняемых украинскими мужчинами, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП", - пояснила она.

Однако предстоящие планы многих мигрантов остаются неопределенными. Сообщается, что 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев уверены, что останутся в Польше навсегда.

В исследовании говорится, что процент украинцев, ответивших "трудно сказать" на вопрос о планах на будущее, вырос среди довоенных мигрантов (39%). Среди беженцев он также увеличился (56%).

Ранее мы рассказывали о том, где работают более 400 000 украинских мужчин призывного возраста в Польше.