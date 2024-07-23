Працевлаштування переселенців: як роботодавцю отримати компенсацію

В Україні роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Але для оформлення виплат є декілька умов.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці при працевлаштуванні переселенців під час дії воєнного стану на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом.
Головні умови:
Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого переселенця. Зараз ця сума становить 8000 гривень.
Максимальна тривалість виплати компенсації - три місяці з дня працевлаштування особи з категорії ВПО. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю - шість місяців.
Для отримання компенсації роботодавець не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи, подає заяву про компенсацію витрат.
Оформити виплати роботодавці можуть як онлайн, так і офлайн. Для початку потрібно зібрати необхідні документи:
Після цього потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості (карта центрів зайнятості).
Для подачі заявки онлайн потрібно:
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт "Дія", пресслужбу Державного центру зайнятості, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як переселенцям оформити виплати, який їх розмір та кому можуть не призначити допомогу. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Також РБК-Україна розповідало, як переселенцям отримати ваучери та безкоштовне навчання.
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