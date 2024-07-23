Працевлаштування переселенців: як роботодавцю отримати компенсацію

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Які умови для отримання компенсації

Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці при працевлаштуванні переселенців під час дії воєнного стану на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом.

Головні умови:

роботодавець повинен перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності.

Розмір виплат

Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого переселенця. Зараз ця сума становить 8000 гривень.

Максимальна тривалість виплати компенсації - три місяці з дня працевлаштування особи з категорії ВПО. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю - шість місяців.

Алгоритм дій для оформлення виплат

Для отримання компенсації роботодавець не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи, подає заяву про компенсацію витрат.

Оформити виплати роботодавці можуть як онлайн, так і офлайн. Для початку потрібно зібрати необхідні документи:

копія наказу про працевлаштування особи;

документ, що підтверджує працевлаштування;

відомості про працівників, які є застрахованими особами;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копія документа, в якому зазначена інформація про інвалідність працевлаштованої особи.

Після цього потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості (карта центрів зайнятості).

Для подачі заявки онлайн потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія";

обрати період, за який необхідно отримати компенсацію, та ввести інформацію про працевлаштовану внутрішньо переміщену особу;

при виборі періоду отримання компенсації за другий та наступні місяці підтвердити подальше працевлаштування особи;

у випадку, якщо заяви за попередні місяці компенсації за працевлаштованого переселенця подавалась до філії центру зайнятості, при виборі періоду отримання компенсації за дану особу за поточний місяць, зазначте це відповіддю на відповідне питання та введіть інформацію про працевлаштовану особу, після чого підтвердіть її подальше працевлаштування;

ввести дані розрахункового рахунку для отримання коштів, після буде сформована заява;

підписати заяву електронним підписом, після цього її буде відправлено до Державного центру зайнятості.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт "Дія", пресслужбу Державного центру зайнятості, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.