Трудоустройство переселенцев: как работодателю получить компенсацию

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Какие условия для получения компенсации

Работодатель может получить компенсацию затрат на оплату труда при трудоустройстве переселенцев во время действия военного положения на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству.

Главные условия:

работодатель должен состоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;

подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности.

Размер выплат

Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного переселенца. В настоящее время эта сумма составляет 8000 гривен.

Максимальная продолжительность выплаты компенсации - три месяца со дня трудоустройства лица из категории ВПЛ. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью - шесть месяцев.

Алгоритм действий для оформления выплат

Для получения компенсации работодатель не ранее, чем через пять календарных дней после трудоустройства, подает заявление о компенсации расходов.

Оформить выплаты работодатели могут как онлайн, так и офлайн. Для начала нужно собрать необходимые документы:

копия приказа о трудоустройстве;

документ, подтверждающий трудоустройство;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

копия документа, где указана информация об инвалидности трудоустроенного лица.

После этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости (карта центров занятости).

Для подачи заявки онлайн нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" ;

выбрать период, за который необходимо получить компенсацию, и ввести информацию о трудоустроенном внутренне перемещенном лице;

при выборе периода получения компенсации за второй и последующие месяцы подтвердить дальнейшее трудоустройство;

в случае, если заявления за предыдущие месяцы компенсации за трудоустроенного переселенца подавались в филиал центра занятости, при выборе периода получения компенсации за данное лицо за текущий месяц, укажите это ответом на соответствующий вопрос и введите информацию о трудоустроенном лице, после чего подтвердите его дальнейшее трудоустройство;

ввести данные расчетного счета для получения средств, после чего будет сформировано заявление;

подписать заявление электронной подписью, после чего оно будет отправлено в Государственный центр занятости.

При подготовке материала использовались источники: сайт "Дія", пресс-служба Государственного центра занятости, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.