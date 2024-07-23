Трудоустройство переселенцев: как работодателю получить компенсацию

В Украине работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Но для оформления выплат есть несколько условий.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.
Работодатель может получить компенсацию затрат на оплату труда при трудоустройстве переселенцев во время действия военного положения на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству.
Главные условия:
Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного переселенца. В настоящее время эта сумма составляет 8000 гривен.
Максимальная продолжительность выплаты компенсации - три месяца со дня трудоустройства лица из категории ВПЛ. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью - шесть месяцев.
Для получения компенсации работодатель не ранее, чем через пять календарных дней после трудоустройства, подает заявление о компенсации расходов.
Оформить выплаты работодатели могут как онлайн, так и офлайн. Для начала нужно собрать необходимые документы:
После этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости (карта центров занятости).
Для подачи заявки онлайн нужно:
При подготовке материала использовались источники: сайт "Дія", пресс-служба Государственного центра занятости, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, ранее мы объясняли, как переселенцам оформить выплаты, какой их размер и кому могут не назначить помощь. Подробнее об этом - в нашем материале.
Также РБК-Украина рассказывало, как переселенцам получить ваучеры и бесплатное обучение.
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