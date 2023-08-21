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Прапор, герб, мова, гімн: якими символами найбільше гордяться українці

Фото: українці гордяться державними символами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців в порівнянні з попередніми роками зросла частка тих, хто пишається державними символами: прапором України (з 26% у 2011 році до 75% у 2023 році), гербом України (з 25% до 74%), її гімном (з 22,5% до 69%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Також з 32% до 74% зросла частка тих, хто пишається державною мовою України, з 19% до 57% - частка тих, хто пишається її грошовою одиницею (гривнею).

Пишаються прапором України більшість жителів усіх регіонів (від 84% на заході країни до 66% на сході), гербом України - від 82% на заході країни до 67% на сході, гімном - від 80% на заході країни до 56,5% на сході), державною мовою України - від 86% на заході країни до 64% на сході), її грошовою одиницею - від 69% на заході країни до 43,5% на Півдні.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, у 2023 році найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня незалежності України і Днем захисників і захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінувало лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

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