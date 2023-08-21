Флаг, герб, язык, гимн: какими символами больше всего гордятся украинцы

Также с 32% до 74% возросла доля гордящихся государственном языком Украины, с 19% до 57% - доля гордящихся ее денежной единицей (гривной).

Гордятся флагом Украины большинство жителей всех регионов (от 84% на западе страны до 66% на востоке), гербом Украины – от 82% на западе страны до 67% на востоке, гимном – от 80% на западе страны до 56,5% на востоке), государственным языком Украины – от 86% на западе страны до 64% на востоке), ее денежной единицей – от 69% на западе страны до 43,5% на Юге.

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.