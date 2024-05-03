Пранкери, ймовірно, взламали телефон сенатора Ліндсі Грема, ФБР розпочало розслідування
ФБР вилучило мобільний телефон сенатора-республіканця Ліндсі Грема після того, як він заявив, що його телефон був зламаний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами політика, він отримав повідомлення від когось, який видавав себе лідером сенатської більшості Чаком Шумером. Після прочитання повідомлення Грем помер доступом до телефону.
"Я думав, що отримав повідомлення від Шумера. Але виявилося, що повідомлення було не його. І далі мій телефон замовк. Очевидно, його зламали", - заявив Грем під час панельної дискусії щодо правил штучного інтелекту на The Hill and Valley Forum.
В офісі Грема не уточнили, чи це був дзвінок, чи текстове повідомлення, яке призвело до проблем з його телефоном. У його офісі також відмовилися повідомити, який телефон має, але додали, що за подією можуть стояти пранкери.
Телефони законодавців раніше зазнавали нападів, а в березні Міністерство фінансів заборонило компанію, яка розробляє програмне забезпечення, яке може перетворити телефон на пристрій для стеження. Згідно з звітом Amnesty International, програмне забезпечення було використане проти члена палати представників Майкла Маккола та сенатора Джона Хувена.
Шпигуни використовують телефони політиків
Раніше повідомлялося, що Європейський парламент виявив сліди злому на двох пристроях членів та співробітників Підкомітету з питань безпеки та оборони. На цьому тлі всіх співробітників Європарламенту закликали перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після виявлення слідів злому на двох пристроях.
Крім того, у квітні представники технологічної компанії Cisco заявили, що хакери зламали деякі з її цифрових телефонів та інше обладнання, щоб проникнути до урядових мереж по всьому світу.
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