Пранкеры, вероятно, взломали телефон сенатора Линдси Грэма, ФБР начало расследование
ФБР изъяло мобильный телефон сенатора-республиканца Линдси Грэма после того, как он заявил что его телефон был взломан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам политика, он получил сообщение от кого-то, выдававшего себя за лидера сенатского большинства Чака Шумера. После прочтения сообщения Грэм потярел доступ к телефону.
"Я думал, что получил сообщение от Шумера. Но оказалось, что сообщение было не его. И далее мой телефон замолчал. Очевидно, его взломали", - заявил Грэм во время панельной дискуссии о правилах искусственного интеллекта на The Hill and Valley Forum.
В офисе Грэма не уточнили, был ли это звонок, или текстовое сообщение, которое привело к проблемам с его телефоном. В его офисе также отказались сообщить, какой у него телефон, но добавили, что за происшествием могут стоять пранкеры.
Телефоны законодателей ранее подвергались нападениям, а в марте Министерство финансов запретило компанию, разрабатывающую программное обеспечение, которое может превратить телефон в устройство для слежения. Согласно отчету Amnesty International, программное обеспечение было использовано против члена палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джона Хувена.
Шпионы используют телефоны политиков
Ранее сообщалось, что Европейский парламент обнаружил следы взлома на двух устройствах членов и сотрудников Подкомитета по вопросам безопасности и обороны. На этом фоне всех сотрудников Европарламента призвали проверить свои телефоны на шпионское программное обеспечение после обнаружения следов взлома на двух устройствах.
Кроме того, в апреле представители технологической компании Cisco заявили, что хакеры взломали некоторые из ее цифровых телефонов и другое оборудование, чтобы проникнуть в правительственные сети по всему миру.
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