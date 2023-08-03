"Практикуються" на Сумській області. Росія готує курсантів-пілотів до війни, - ЦНС

Російська Федерація, через нестачу пілотів, почала підготовку молодих курсантів. Останні вже відпрацьовували стрільби по громадах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Так, з серпня курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни агресора", - пише пресслужба.

Зазначається, що країна-терорист навмисно готує вчорашніх підлітків до війни проти України, змушуючи їх тренуватись на цивільних, надаючи їм некеровані ракети.

Мобілізація в Росії

В першу чергу країна-терорист приділяє увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків. Нещодавно Держдума, наприклад, збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Також було підвищено верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, терористи ймовірно почали формувати нові великі з'єднання, щоб посилити свої наземні сили.