"Практикуются" на Сумской области. Россия готовит курсантов-пилотов к войне, - ЦНС
Российская Федерация, из-за нехватки пилотов, начала подготовку молодых курсантов. Последние уже отрабатывали стрельбы по общинам Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
"Так, с августа курсанты летных училищ России проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области. При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны агрессора", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что страна-террорист намеренно готовит вчерашних подростков к войне против Украины, заставляя их тренироваться на гражданских, предоставляя им неуправляемые ракеты.
Мобилизация в России
В первую очередь страна-террорист уделяет внимание внесению поправок в законодательство, позволяющие быстро призвать в армию больше мужчин. Недавно Госдума, например, увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет.
Также был повышен верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.
Согласно данным Института изучения войны, террористы, вероятно, начали формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои наземные силы.
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