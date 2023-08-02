Росія формує нові великі з'єднання для війни з Україною, - британська розвідка

Останні два місяці Росія, скоріш за все, почала формувати нові великі з'єднання, щоб посилити свої наземні сили. До них належить 25-а загальновійськова армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, після вторгнення в Україну Росія переважно задіяла мобілізованих резервістів для поповнення існуючих формувань або у складі піхотних полків. Вона рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії.

За даними британської розвідки, виняток склав створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано.

"Росія, швидше за все, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - зазначають у Міноборони Британії.

Мобілізація жителів Росії

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків. Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Крім того, було підвищено верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Водночас, за даними британської розвідки, контрнаступ ЗСУ на півдні вже виснажив сили двох російських армій.

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка війни з Україною не змінюється з лютого 2022 року. У липні війну схвалювали 75% респондентів. При цьому 60% населення вважають війну успішною.