Практика ЕС в градостроительной сфере требует усиления полномочий местных советов, - Авдеев

Фото: Александр Авдеев (facebook.com)

По мнению Авдеева, архитектурно-строительная сфера требует контроля на местном уровне

Регуляторные системы стран Западной Европы в архитектурно-строительной сфере основаны на детализации на этапе планирования и контроле на местном уровне. Об этом в своем блоге на сайте "Гордон" написал и.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

По мнению Авдеева, если граждане Украины требуют архитектурно-строительного контроля "как в Европе", начать необходимо именно с усиления полномочий местных советов в данной сфере.

"В Европейском союзе нет единого нормативного поля по регулированию градостроительной деятельности, но с жесткими системами регулирования градостроительной отрасли у местных советов гораздо больше полномочий, чем в Украине", - пишет Авдеев.

Чиновник отмечает, что при формальной схожести с украинской у описанных европейских систем есть очень существенное различие в практике.

"А именно соблюдение норм генеральных планов застройщиками. Ярчайший пример – это многочисленные жилые массивы, вырастающие на границе с Одессой, как грибы. Они не предусмотрены никакими планами. А местные администрации, на территории которых эти микрорайоны возводятся, не обеспечивают их ни необходимыми коммуникациями, ни инфраструктурой", - добавил Авдеев.

Чиновник убежден, в лучшем случае местные советы вносят изменения в планы застройки и генпланы уже постфактум, когда жилье возведено и распродано. "Тогда как о проблемах инфраструктуры и вовсе вспоминают, когда жители новых микрорайонов начинают перекрывать дороги из-за отсутствия, например, школы", - пишет Авдеев.

По его словам, несмотря на несоответствие таких микрорайонов градостроительной документации, останавливается строительство таких микрорайонов на окраинах крайне редко.

"И основная причина не в том, что застройщик материально убеждает руководство сельского или поселкового совета закрыть на происходящее глаза. А потому что у местных властей просто недостаточно полномочий, чтобы оперативно остановить строительство. В лучшем случае, опасаясь за свой рейтинг, в такой ситуации чиновники создают комиссии и рабочие группы, результат деятельности которых обычно равен нулю, т.к. за это время застройщик успевает возвести половину здания. И чтобы его снести, уже нужен судебный процесс, который как раз заканчивается к тому времени, как квартиры проданы и люди поклеили в них новые обои", - отмечает Авдеев.

В качестве альтернативы и.о. начальника Одесского ГАСКа привел практику Германии, где после нескольких предписаний устранить нарушения, незаконный или нарушающий нормы строительный объект просто сносят. А счет за снос выставляют застройщику.

По мнению чиновника, чтобы приблизить украинскую практику к немецкой нужно закрепить на законодательном уровне право проверок без обязательного присутствия заказчика строительства или его уполномоченного лица.

"Если же такие полномочия у местных советов или их исполнительных органов будут, то мы в буквальном смысле можем получить систему, аналогичную Германии. Инспектор пришел на объект, увидел, что застройщик достроил лишний этаж, и повесил предписание хоть на забор, хоть охраннику передал – дальше ответственность застройщика.

В случаях же выявления самовольного строительства, резюмирует Авдеев, местные органы власти должны иметь право составления комиссионных актов с привлечением должностных лиц нескольких органов местного самоуправления без обязательного присутствия заказчика строительства или его уполномоченного лица.

Как писало РБК-Украина, ранее Александр Авдеев сообщил, что "Электронный кабинет застройщика", запущенный в тестовом режиме в декабре 2019 года, может быть использован рейдерами для захвата земли, находящейся в муниципальной собственности.