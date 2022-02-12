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Практично всіх співробітників. США планують евакуювати посольство в Україні, - AP

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Київ, Субота 12 лютого 2022 10:50
Практично всіх співробітників. США планують евакуювати посольство в Україні, - AP Фото: США планують евакуювати посольство в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Держдепартамент США планує оголосити вранці в суботу, 12 лютого, що практично всі американські співробітники київського посольства будуть змушені покинути Україну. Причина - зростання ймовірності російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Джерела видання повідомляють, що невелика кількість чиновників може залишитися в Києві, але переважна більшість з майже 200 американців в посольстві будуть вивезені з країни або переміщені на крайній захід України, ближче до польського кордону, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність в країні.

У Держдепартаменті не прокоментували цю інформацію.

Зазначимо, у Білому домі заявили, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади.

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент.

Крім того, Байден звернувся до американців з проханням вже зараз покинути Україну.

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