"Практически немыслима": в Латвии оценили вероятность войны между Россией и НАТО

Оценивая американо-российские переговоры, он отметил, что первыми положительными результатами является то, что переговоры состоялись.

Премьер пояснил, что в этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время четко просматривается агрессивная российская риторика.

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", - сказал Кариньш

Он подчеркнул, что Россия не может диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также, где Альянс может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кариньш подчеркнул, что худшим сценарием является война.

"Если будет война, то НАТО готов", - сказал премьер, подчеркнув, что война России с Альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война.