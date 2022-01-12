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"Практически немыслима": в Латвии оценили вероятность войны между Россией и НАТО

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что война России с НАТО практически немыслима. Однако если она и начнется - то Альянс к этому готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире программы "900 секунд".

Оценивая американо-российские переговоры, он отметил, что первыми положительными результатами является то, что переговоры состоялись.

Премьер пояснил, что в этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время четко просматривается агрессивная российская риторика.

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", - сказал Кариньш

Он подчеркнул, что Россия не может диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также, где Альянс может размещать войска.

На вопрос, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кариньш подчеркнул, что худшим сценарием является война.

"Если будет война, то НАТО готов", - сказал премьер, подчеркнув, что война России с Альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война.

Напомним, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности".

Отметим, сегодня стартовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Главной темой переговоров будет возможно вторжение РФ в Украину.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки