"Практично немислима": у Латвії оцінили ймовірність війни між Росією та НАТО

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що війна Росії з НАТО практично немислима. Однак якщо вона й почнеться - то Альянс до цього готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі програми "900 секунд".

Оцінюючи американо-російські переговори, він зазначив, що першими позитивними результатами є те, що переговори відбулися.

Прем'єр пояснив, що в цих переговорах позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але водночас чітко проглядається агресивна російська риторика.

"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас", - сказав Каріньш

Він підкреслив, що Росія не може диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до її складу, а також, де Альянс може розміщувати війська.

На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш наголосив що найгіршим сценарієм є війна.

"Якщо буде війна, то НАТО готовий", - сказав прем'єр, наголосивши, що війна Росії з Альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна.