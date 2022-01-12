"Практично немислима": у Латвії оцінили ймовірність війни між Росією та НАТО
Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що війна Росії з НАТО практично немислима. Однак якщо вона й почнеться - то Альянс до цього готовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі програми "900 секунд".
Оцінюючи американо-російські переговори, він зазначив, що першими позитивними результатами є те, що переговори відбулися.
Прем'єр пояснив, що в цих переговорах позиція США полягає в тому, що країни НАТО тримаються разом, але водночас чітко проглядається агресивна російська риторика.
"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас", - сказав Каріньш
Він підкреслив, що Росія не може диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до її складу, а також, де Альянс може розміщувати війська.
На питання, яким може бути найгірший результат нинішньої геополітичної нестабільності, Каріньш наголосив що найгіршим сценарієм є війна.
"Якщо буде війна, то НАТО готовий", - сказав прем'єр, наголосивши, що війна Росії з Альянсом майже немислима, оскільки це буде дуже велика світова війна.
Нагадаємо, представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки".
Зазначимо, сьогодні стартувало засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. Головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ в Україну.