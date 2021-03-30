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Практически без дождей и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 08:00
Практически без дождей и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня Фото: в большинстве областей будет сухо (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 30 марта, немного улучшится погода. На большей части страны буде сухая погода, температура воздуха местами поднимется до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Небольшие дожди ожидаются лишь во Львовской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На остальное территории страны будет сухо.

Температура воздуха на западе будет колебаться от +8 до +11, во Львовской +10+12, ночью +2+5, в Черновицкой до -2 градусов. В центральных областях столбики термометров покажут +9+11 градусов днем, ночью +1+3 в Полтавской и Кировоградской областях, +3+5 в Киевской и Черкасской. На север днем +8+11, ночью +1+3 в Черниговской и 0-2 в Сумской областях. На востоке будет немного прохладнее - +6+8 днем, 0-2 ночью, в Запорожской области +8+10 днем и до -1 ночью. В южных областях воздух прогреется до +8+12 градусов днем, ночью +2+5.

Практически без дождей и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице во вторник будет переменная облачность. Днем столбики термометров будут колебаться от +9 до +11 градусов, ночью +3+5.

Практически без дождей и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным синоптиков, в апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах +8 +11 - это в районе средних многолетних значений.

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