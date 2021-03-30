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Практично без дощів і до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 08:00
Практично без дощів і до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: у більшості областей буде сухо (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 30 березня, трохи покращиться погода. На більшій частині країни буде суха погода, температура повітря місцями підніметься до +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

Невеликі дощі очікуються лише у Львівській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. На решту території країни буде сухо.

Температура повітря на заході буде коливатися від +8 до +11, у Львівській +10+12, вночі +2+5, у Чернівецькій до -2 градусів. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть +9+11 градусів вдень, вночі +1+3 в Полтавській та Кіровоградській областях, +3+5 в Київській та Черкаській. На північ вдень +8+11, вночі +1+3 в Чернігівській і 0-2 в Сумській областях. На сході буде трохи прохолодніше - +6+8 вдень, вночі 0-2, у Запорізькій області +8+10, вдень до -1 вночі. У південних областях повітря прогріється до +8+12 градусів вдень, вночі +2+5.

Практично без дощів і до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці у вівторок буде мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +11 градусів, вночі +3+5.

Практично без дощів і до +12 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, у квітні 2021 року середньомісячна температура повітря в Україні очікується в межах +8 +11 - це в районі середніх багаторічних значень.

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