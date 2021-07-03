Прагматизм, бонус и исторический шанс: сегодня Украина сыграет с Англией в 1/4 финала Евро
Сегодня в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Для украинцев это Евро уже стало историческим, а англичане надеются впервые в истории стать чемпионами Европы.
Подробнее о предстоящей встрече - в материале РБК-Украина.
Бонус для "желто-синих"
Для Украины это лишь второй поединок в четвертьфиналах больших турниров (чемпионатов Европы и чемпионатов мира). До это "желто-синие" достигали такой вершины на ЧМ-2006, когда в дебютном большом турнире подопечные Олега Блохина уступили в четвертьфинале будущим чемпионам мира - Италии (0:3). На ЧЕ украинцы, для которых это третий еврофорум, и вовсе до этого ни разу не выходили из группы.
При этом, по словам нынешнего наставника Украины Андрея Шевченко, нынешний результат - уже выше изначальной цели для "желто-синих". А так, и давления украинцы должны испытывать меньше.
"Мы уже достигли нашей главной цели, все остальное - это бонус. Думаю, сборная Англии испытывает совсем другое давление. Она фаворит, но все знают, что в футболе может произойти что угодно. Мы серьезного готовимся и ходим удивить англичан", - заявил перед матчем Шевченко.
Прагматичные "львы"
Англичане исторически являлись фаворитами чуть ли не каждого международного турнира, где участвовала. Оно и понятно, ведь именно из Англии и произошел футбол. Вот только реальных успехов у "трех львов" за всю истории было минимум - победа на чемпионате мира в далеком 1966-м году, а также по два полуфинала на чемпионатах мира (1990 и 2018 годов) и чемпионатах Европы (1968 и 1996 годов).
В этом году англичане играют крайне прагматично, за что получают достаточно много за это критики, в том числе, и на родине. Подтверждает прагматизм команды Гарэта Саутгэйта также статистика и на этом Евро - ни одного пропущенного гола и лишь четыре забитых в четырех матчах (3 победы и 1 ничья).
"После матча с Германией игроки пели в раздевалке, и я, как обычно, должен был немного испортить веселье. Все это выглядело отлично, но это ничего будет значить, если мы проиграем в субботу", - отметил после победы в четвертьфинале Саутгэйт.
Кадровые потери
Перед матчем с Англией у Украины было два кадровых вопроса - смогут ли восстановиться Андрей Ярмоленко, который получил повреждение в игре со Швецией, и Александр Зубков, который травмировался еще на старте Евро.
"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", - объяснил Шевченко.
Также матч в Риме не посетит Артем Беседин, который получил жуткую травму со шведами. Изначально предполагалось, что врачи могут разрешить форварду посетить матч в качестве зрителя, однако в итоге Беседину запретили ехать в Рим. У него, к слову, ряд повреждений колена из-за чего украинский нападающий пропустит полгода.
История противостояний
Всего между собой Украина и Англия встречались семь раз. При этом два первых матча между сборными были товарищескими - в обоих матчах победу праздновали родоначальники футбола 2:0 (в 2000-м году) и 3:0 (в 2004-м году). В официальных же поединках между нашими сборными достаточно равная статистика:
Отбор к чемпионату мира-2010
- Англия - Украина 2:1 (1 апреля 2009)
- Украина - Англия 1:0 (10 октября 2009)
Евро-2012
- Англия - Украина 1:0 (19 июня 2012)
Отбор к ЧМ-2014
- Англия - Украина 1:1 (11 сентября 2012)
- Украина - Англия 0:0 (10 сентября 2013)
Ориентировочные составы
Украина: Бущан - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Хендерсон, Филлипс - Сака, Маунт, Стерлинг - Кейн
Где смотреть
Поединок состоится завтра в 22:00 по Киеву в Риме (Италия). Транслировать поединок будет телеканал "Украина". Альтернативные трансляции будут вестись на каналах "Футбол 1, 2 и 3".
Также текстовую трансляцию матча проведет РБК-Украина.
Напомним, в четвертьфинале Украина уже в компенсированное время к последнему экстра-тайму смогла вырвать победу у Швеции 2:1. Победный гол на счету Артема Довбыка.
Также РБК-Украина писало, что сборная Англии в четвертьфинале переиграла Германию 2:0.