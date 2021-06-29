Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

В первом тайме суперубойных моментов у команд не было, но Англия выглядела острее и чаще пыталась угрожать чужим воротам.

После перерыва пошли голы. Рахим Стерлинг открыл счет после передачи Люка Шоу.

Затем Харри Кейн забил после прострела Джека Грилиша.

Между этими голами у Германии был супермомент, чтобы сравнять счет. Но Томас Мюллер пробил мимо ворот, выйдя фактически один на один с вратарем Англии Джорданом Пикфордом.

2:0 для Англии. Команда Гарета Саутгейта сыграет с победителем пары Швеция - Украина в четвертьфинале.