Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Фото: сборная Англии празднует гол в ворота Германии (uefa.com)
Сборная Англии победила Германию в матче 1/8 финала Евро-2020. Команда Гарета Саутгейта забила дважды в ворота Мануэля Нойера.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
В первом тайме суперубойных моментов у команд не было, но Англия выглядела острее и чаще пыталась угрожать чужим воротам.
После перерыва пошли голы. Рахим Стерлинг открыл счет после передачи Люка Шоу.
Затем Харри Кейн забил после прострела Джека Грилиша.
Между этими голами у Германии был супермомент, чтобы сравнять счет. Но Томас Мюллер пробил мимо ворот, выйдя фактически один на один с вратарем Англии Джорданом Пикфордом.
2:0 для Англии. Команда Гарета Саутгейта сыграет с победителем пары Швеция - Украина в четвертьфинале.