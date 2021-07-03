Прагматизм, бонус та історичний шанс: сьогодні Україна зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро

Сьогодні у чвертьфіналі Євро-2020 Україна зіграє з Англією . Для Українців це євро вже стало історичним, а англійці сподіваються вперше в історії стати чемпіонами Європи.

Бонус для "жовто-синіх"

Для України це лише другий поєдинок у чвертьфіналах великих турнірів (чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу). До цього "жовто-сині" досягали такої вершини на ЧС-2006, коли в дебютному великому турнірі підопічні Олега Блохіна поступилися в чвертьфіналі майбутнім чемпіонам світу - Італії (0:3). На ЧЄ українці, для яких це третій єврофорум, і зовсім до цього жодного разу не виходили з групи.

При цьому, за словами нинішнього наставника України Андрія Шевченка, нинішній результат - вже вище початкової мети для "жовто-синіх". А так, і тиску українці повинні відчувати менше.

"Ми вже досягли нашої головної мети, все інше - це бонус. Думаю, збірна Англії відчуває зовсім інший тиск. Вона фаворит, але всі знають, що у футболі може статися що завгодно. Ми серйозного готуємося і ходимо здивувати англійців", - заявив перед матчем Шевченко.

Прагматичні "леви"

Англійці історично були фаворитами мало не кожного міжнародного турніру, де брала участь. Воно й зрозуміло, адже саме з Англії і стався футбол. Ось тільки реальних успіхів у "трьох левів" за всю історії було мінімум - перемога на чемпіонаті світу в далекому 1966-му році, а також по два півфінали на чемпіонатах світу (1990 і 2018 років) і чемпіонатах Європи (1968 і 1996 років).

Цього року англійці грають вкрай прагматично, за що отримують досить багато за це критики, в тому числі і на батьківщині. Підтверджує прагматизм команди Гарета Саутгейта також статистика і на цьому Євро - жодного пропущеного голу і лише чотири забитих у чотирьох матчах (3 перемоги і 1 нічия).

"Після матчу з Німеччиною гравці співали в роздягальні, і я, як завжди, повинен був трохи зіпсувати веселощі. Все це виглядало відмінно, але це нічого означатиме, якщо ми програємо в суботу", - зазначив після перемоги в чвертьфіналі Саутгейт.

Кадрові втрати

Перед матчем з Англією в України було два кадрові питання - чи зможуть відновитися Андрій Ярмоленко, який отримав пошкодження в грі зі Швецією, і Олександр Зубков, який травмувався ще на старті Євро.

"З Ярмоленком все гаразд, він готуватиметься до гри. Зубков тренується індивідуально, ми будемо стежити за його прогресом. Але до поєдинку з Англією він готуватися не буде", - пояснив Шевченко.

Також матч у Римі не відвідає Артем Бесєдін, який отримав страшну травму зі шведами. Спочатку передбачалося, що лікарі можуть дозволити форварду відвідати матч в якості глядача, проте в підсумку Беседіну заборонили їхати в Рим. У нього, до слова, ряд пошкоджень коліна через що український нападник пропустить півроку.

Історія протистоянь

Всього між собою Україна і Англія зустрічалися сім разів. При цьому два перших матчі між збірними були товариськими - в обох матчах перемогу святкували родоначальники футболу 2:0 (у 2000-му році) і 3: 0 (у 2004-му році). В офіційних же поєдинках між нашими збірними досить рівна статистика:

Відбір до Чемпіонату Світу-2010

Англія-Україна 2: 1 (1 квітня 2009)

Україна-Англія 1:0 (10 жовтня 2009)

Євро-2012

Англія-Україна 1:0 (19 червня 2012)

Відбір до ЧС-2014

Англія-Україна 1:1 (11 вересня 2012)

Україна-Англія 0: 0 (10 вересня 2013)

Орієнтовні склади

Україна: Бущан-Забарний, Кривцов, Матвієнко-Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко-Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд-Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу-Хендерсон, Філліпс-Сака, Маунт, Стерлінг-Кейн

Де дивитися

Поєдинок відбудеться завтра о 22: 00 за Києвом у Римі (Італія). Транслювати поєдинок буде телеканал"Україна". Альтернативні трансляції вестимуться на каналах "Футбол 1, 2 і 3".

Також текстову трансляцію матчу проведе РБК-Україна.