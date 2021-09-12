В Праге по запросу Украины задержали россиянина. Он участвовал в оккупации Крыма

Первым о задержании сообщил представитель российских властей в оккупированном Крыму Александр Молохов.

По его словам, Франчетти, передадут Украине, якобы, "на верную смерть".

В посольстве Праги также подтвердили информацию о задержании.

Добавим, что за несколько дней до начала российской оккупации, Франчетти организовал группировку "Северный Ветер", которая отвечала за выявление "экстремистских групп", а также за охрану электропередач и газопровода.

СБУ в комментарии РБК-Украина сообщили, что информация о задержании - проверяется.