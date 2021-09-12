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У Празі за запитом України затримали росіянина. Він брав участь в окупації Криму

Автор: Сергій Пишкін

В Празі, за запитом України, затримали росіянина Олександра Франчетті. Він був причетний до окупації Криму в 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Першим про затримання повідомив представник російської влади в окупованому Криму Олександр Молохов.

За його словами, Франчетті, передадуть Україні, нібито, "на вірну смерть".

В посольстві Праги також підтвердили інформацію щодо затримання.

Додамо, що за декілька днів до початку російської окупації, Франчетті організував угрупування "Північний вітер", яке відповідало за виявлення "екстремістських груп" й охорону електропередач та газопроводу.

СБУ у коментарі РБК-Україна повідомили, що інформація щодо затримання - перевіряється.

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