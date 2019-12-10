В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Бабиша

В Праге 10 декабря проходит митинг с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьера Чехии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организатором акции является чешская общественная организация «Миллион мгновений для демократии». Митингующие требуют, чтобы Бабиш - олигарх, один из самых богатых граждан Чехии, еще до конца этого года подал в отставку в случае, если он не избавится своего концерна Agrofert, объединяющего более 250 фирм и не уволит с должности министра юстиции Марию Бенешову, которая представляет в правительстве властную популистскую партию ANO.

По данным организаторов, приняли участие 60 тыс. граждан. Полиция оценивает число участников в примерно 35 тыс. человек.

Напомним, 16 ноября в Праге в парке Letna в субботу, 16 ноября, проходил митинг с требованиями к Бабишу. Представитель ассоциации "Миллион мгновений" Бенджамин Ролл заявил, что в митинге брали участие около 300 тыс. человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале июня в столице Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тыс. человек.